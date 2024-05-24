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25thアニバーサリー　たまごっちスマート　限定　ホワイト
商品番号 A71407213703
商品名

25thアニバーサリー　たまごっちスマート　限定　ホワイト
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お譲りするものは画像に写っているもののみです。・本体・バンド充電に必要なUSBケーブルは別でご用意ください。通電確認しています。初期化済
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