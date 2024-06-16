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CD☆2枚／ローズマリー・バトラー／ローズ／CA35ー1052／激レア
商品番号 F81011927361
商品名

CD☆2枚／ローズマリー・バトラー／ローズ／CA35ー1052／激レア
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 19,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CDローズマリー・バトラー　ローズ　国内オンリー盤　輸入盤　2枚セット　希少盤　国内盤　ローズ　CA35ー1052盤〜若干の傷あります　ジャケット〜画像8裏側下部に若干のイタミが見られます　裏ジャケット〜良好輸入盤　R・O・S・E3930005デジパック　良い方かと思います以上の2枚セットです
http://narcologia.ru/goods/mythic948135.html
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