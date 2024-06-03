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- 【新品】コピック コピックスケッチ copic 24本
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商品詳細
※在庫は写真2枚目です。全て新品・未使用です。自宅で保管していた品です。神経質な方は購入をお控えください。在庫は写真2枚目の写真です。※ケースは商品に含まれません。※まとめて購入をご希望の方は状態確認をしてから購入して頂きたいので、お声掛けください。【バラ売り】1本300円+送料220円他にもコピックを出品しています。#ゆうコピック
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