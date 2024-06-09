PS4(ホワイト)※箱あり

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商品詳細
SONYPlayStation4CUH-1200AB02color:WHITEゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY《セット内容》・本体×1・純正デュアルショック×2※色はホワイトではなく、レッドとブルーになります。※ブルーのコントローラーについては不具合が出る可能性がございます。・USBケーブル×1・HDMIケーブル×1・電源コード×1・ソフト×1fifa23
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