PS4 プレステ4 本体、コントローラ2個セット CUH-1000A ウイイレ付 ...

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商品詳細
★値段交渉不可PS4 プレステ4 本体、コントローラ2個セット CUH-1000A ウイイレ付SONYPlayStation4CUH-1000A［商品内容］・PlayStation4本体・電源ケーブル・HDMIケーブル・コントローラ2個 （1つは、ほぼ新品です）・コントローラー充電USBケーブル2本 （長さ内訳：3.5m、1.5m）・本体、動作確認済・本体フル初期化済み・箱無し・ウイニングイレブン2018付けます★注意事項★⚫︎経年している中古品になりますので ご購入後の返品・キャンセル等は 受付けしませんので、ご理解の上 ご購入をお願いいたします。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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