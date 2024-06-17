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PS4　プレステ4　本体、コントローラ2個セット　CUH-1000A　ウイイレ付
商品番号 K52563402998
商品名

PS4　プレステ4　本体、コントローラ2個セット　CUH-1000A　ウイイレ付
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★値段交渉不可PS4　プレステ4　本体、コントローラ2個セット　CUH-1000A　ウイイレ付SONYPlayStation4CUH-1000A［商品内容］・PlayStation4本体・電源ケーブル・HDMIケーブル・コントローラ2個　　（1つは、ほぼ新品です）・コントローラー充電USBケーブル2本　　（長さ内訳：3.5m、1.5m）・本体、動作確認済・本体フル初期化済み・箱無し・ウイニングイレブン2018付けます★注意事項★⚫︎経年している中古品になりますので　ご購入後の返品・キャンセル等は　受付けしませんので、ご理解の上　ご購入をお願いいたします。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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