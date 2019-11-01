初回限定盤 CD+DVD Mrs.green apple attitudeミセス

初回限定盤CD+DVDMrs.greenappleattitudeミセス即購入OKです。コンビニ支払いの場合は12時間以内にお願いいたします。スリーブケース、ディスクケース、32Pアートブック、歌詞カードジャケット、DISC2枚組（CD+DVD）付属。ディスクケースに微細なスレがありますが、割れなどの破損はなく全体的に良い状態です。ジャケットも全体的に良い状態です。ディスク盤面は目立つキズなどなく大変良い状態です。他にも関連グッズを出品中です。#astroミセスグリーンアップルaaaaa同梱発送OK。【CD収録曲】1.InsPirATioN2.Attitude3.インフェルノ（MBS・TBS系全国28局ネット“スーパーアニメイズム”TVアニメ「炎炎ノ消防隊」オープニング主題歌）4.CHEERS5.Viking6.ProPose7.僕のこと（第97回全国高校サッカー選手権大会応援歌）8.青と夏（映画『青夏きみに恋した30日』主題歌）9.クダリ10.lovin’（フジテレビ系「めざましどようび」テーマソング）11.Ke-MoSah-Bee12.ロマンチシズム（資生堂SEABREEZECMソング）13.嘘じゃないよ14.How-to(エアアジアCMソング)15.Soup16.Circle17.Folktale■DVD収録内容・AttitudeMusicVideo・インフェルノMusicVideo・CHEERSMusicVideo・lovin’MusicVideo・TheMakingof4thFullAlbum“Attitude”・僕のこと（合唱Version\u0026Making）・TheDocumentof“2019大港開唱MegaportFestival”in台湾・「TheROOMTOUR」atNHKホールon4thJuly,2019よりHug/絶世生物/ノニサクウタ/IntheMorning/WanteD!WanteD!/僕のこと/ロマンチシズム/青と夏/How-to



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