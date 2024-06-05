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極美品　旧裏　カツラのファイヤー　キラ
商品番号 Q88083136744
商品名

極美品　旧裏　カツラのファイヤー　キラ
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

渦巻きホロ　旧裏　カツラのファイヤー　キラ昔コレクションしていたものです。旧裏のカードとしては、あくまで個人的には完品に近い美品と評価させていただいてますが、完美品や初期傷を気にされる方はお控え下さい。商品の状態は写真から判断願います。即購入オッケーです。あくまでプレイ用でお願いします。ご検討お願いします。#旧裏#リザードン#ピカチュウ#ミュウ#イーブイ#ゲンガー#ルギア#エーフィ#ブラッキー#リーリエ#マリィ#アセロラ
http://narcologia.ru/goods/encourage919672.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy143053.html
http://narcologia.ru/goods/recycling690314.html

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