極美品　旧裏　カツラのファイヤー　キラ

渦巻きホロ 旧裏 カツラのファイヤー キラ昔コレクションしていたものです。旧裏のカードとしては、あくまで個人的には完品に近い美品と評価させていただいてますが、完美品や初期傷を気にされる方はお控え下さい。商品の状態は写真から判断願います。即購入オッケーです。あくまでプレイ用でお願いします。ご検討お願いします。#旧裏#リザードン#ピカチュウ#ミュウ#イーブイ#ゲンガー#ルギア#エーフィ#ブラッキー#リーリエ#マリィ#アセロラ



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