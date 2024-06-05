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TASCAM TM-80（B）
商品番号 O87085605694
商品名

TASCAM TM-80（B）
ブランド名 タスカム
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TM-80（B）TASCAMコロナ禍で数回オンライン配信で使用したのみですので、綺麗に保管しておりました。箱に若干の汚れがありますが、中身は問題ありません。種類···マイク
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