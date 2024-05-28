ポケモンカード　ジャローダV【CSR】{084/068} [S11a]

csr特有の裁断跡は評価基準に含めないものとします。値下げ不可【センタリング説明】（単位：mm）全て検定後60：40以内のカードのみ出品※60:40圏内状態の判断には個人差がある為、トラブル防止の為に写真を確認の上でご購入下さい。神経質な方、商品の状態に厳しい方はトラブルの原因になりますので購入をお控えください。画像で判断できない場合は購入をお控えください。────────以下検索用────────ポケモンカード、大量、未開封、sr、プロモ、リザードン、box、ボスの司令、リーリエ、旧裏面、ポケモンカードゲーム、gx、まとめ、未開封、引退、psa、ピカチュウ、ひかる、ミュウツー仰天のボルテッカー、伝説の鼓動、ムゲンゾーン、爆炎ウォーカー、反逆クラッシュ、ソード\u0026シールド、サン\u0026ムーン、強化拡張パック、C、U、R、RR、RRR、TR、SR、UR、HR、PR、AR、sarクロバットv、ワタシラガv、ピカチュウ、デデンネgx、ザシアンv、アルセウス＆ディアルガ＆パルキアGX、リザードンGX、レシラム＆リザードンGX、ピカチュウ＆ゼクロムGXセキタンザンVポケセンポケモンセンターイーブイヒーローズポケモンHRhrSRsrSSRssrRRrrSAsaCHRchr未開封品シュリンク付き25thANNIVERSARYCollectionフュージョンアーツ蒼空ストリーム摩天パーフェクトイーブイヒーローズ漆黒のガイスト白銀のランス双璧のファイター一撃マスター連撃マスターシャイニースターＶ仰天のボルテッカータッグオールスターズドリームリーグオルタージェネシスダブルブレイズタッグボルトミラクルツインソードシールドピカチュウイーブイブラッキーニンフィアリザードンミュウ三神ザシアンピカゼクゲコゾロレシリザデデンネクロバットムゲンダイナウーラオスマリィメイアセロラエリカマオ＆スイレンシロナリーリエブルーの探索ボスの司令リセットスタンプクイックボール溶接工ふうせんポケモン通信エネルギーまとめ売り引退品特価プロモスターバースナンジャモ



















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