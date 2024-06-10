Aぇ!groupライブDVD

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Aぇ!group2022年ライブDVD【西からAぇ!風吹いてます!おてんと様も見てくれてますねんLIVE2022】Aぇの単独ライブ、通称「おてんと魂」のライブDVDです。こちらは、Johnnys'ISLANDSTOREONLINE限定で受注生産販売された商品です。予備用に複数枚購入し、暗所に保管しておりました。新品未開封ですが、素人保管のためご理解ある方のみ購入をご検討ください。プチプチで包んでから梱包し、匿名配送いたします。即購入可◎何かご不明点等ございましたら、気軽にコメントしてください。#Aぇ!group#末澤誠也#草間リチャード敬太#正門良規#小島健#福本大晴#佐野晶哉#おてんと魂#ライブDVD