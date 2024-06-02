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- 未使用 【 佐々木剛平 】剛平窯 有田焼 絵変り 小皿 5枚
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商品詳細
未使用【佐々木剛平】剛平窯有田焼絵変り小皿5枚サイズ約10～13cm↓↓他にも出品しております↓↓#SHALOM_陶芸_食器_茶道具6
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