骨董　菓子器　金箔　菊形　漆器　茶道具　茶道　木製　木箱

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商品詳細
高さ10cm直径14、5cm内径直径12、5cmわれ、かけなく良い状態です
http://narcologia.ru/goods/slide216287.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual86846.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation952524.html
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