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骨董　菓子器　金箔　菊形　漆器　茶道具　茶道　木製　木箱
商品番号 N83297785368
商品名

骨董　菓子器　金箔　菊形　漆器　茶道具　茶道　木製　木箱
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ10cm直径14、5cm内径直径12、5cmわれ、かけなく良い状態です
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