SEVENTEEN ドギョム トレカ

FCファンクラブ更新特典東京ドームにて引いたものになります。海外製品のため初期傷やすれなどある場合がございますので神経質な方や気になる方は御遠慮下さい。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。売り切りたいので値下げ対応致します。その他質問等はコメントまでお願い致します。スリーブ＋硬質ケース＋防水加工で発送致します。即購入⭕️セブチエスクプスS.COUPSスンチョルジョンハンJEONGHANジョシュアJOSHUAジスジュンJUNホシHOSHIスニョンウォヌWONWOOウジWOOZIジフンthe8THE8ミョンホミンハオディエイトミンギュMINGYUドギョムDKソクミンスングァンSEUNGWANバーノンVERNONボノ二ディノDINOチャンCARAT特典ヨントンラキドロトレカシングルCDDVDsector17weversefcFMLHMVタワレコケレンカラットゾーン