BLOOD / Waisted Garage II - 10th BOX

BLOOD/WaistedGarageII-SHINICHIROSUZUKI10thANNIVERSARYBOX-WaistedGarageII[廃盤]／BLOOD【CD収録曲目】DISC-101.NOISES02.FOOLISH03.ENDLESS04.MYLOVE05.SWEETSTORIES06.YOU07.DEARMYFRIEND08.FLYAWAY09.情魂10.ずっと二人を…11.SWEETSTORIES～SPECIALTRACK!!!!!～DISC-201.DEARMYFRIEND02.熱03.NOISES04.ROAD05.HEAVENDUSTER06.THEPAIN07.BOOGIE08.LOST09.S・I・C・KDISC-3SpecialPhotoGallery2004.12.05atREDZONEPRIVATEGALLERY【収録内容】元CRAZEのVo:鈴木慎一郎BLOODの10周年限定BOXシリーズ第1弾『waistedgarageII』鈴木慎一郎、そしてBLOOD初のボリュームでお届けするプレミアムBOX。※廃盤商品の為、現在入手困難です。鈴木慎一郎…Vocal→ソロ→DEAL(法城慎一郎)→CRAZE(鈴木慎一郎)[3]→BLOOD、RATS→THENAMELESSBEAUTYMIND、RATS→CHAINOFTHEPAIN、LOVEFIXER#クレイズ