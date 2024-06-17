美品 スターウォーズ フォースの覚醒 Blu-ray 3D コレクターズ

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商品詳細
●国内正規品●3D本編+2D本編+ボーナスDisc●コンディション新品で購入。1度再生したのみ。ボーナスDiscは未再生。商品の出し入れ部のみシュリンクカット。●付属品完備ほぼ触っていません。※画像にてご確認下さい。大切に保管していましたので質感含めて大変美品だと思いますが、あくまで画像判断にてお願い致します。スター・ウォーズフォースの覚醒3Dコレクターズ・エディション
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