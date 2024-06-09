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ジャンベ　シャンベ　アフリカ　太鼓　パーカッション　打楽器 キッズ
商品番号 V97434311877
商品名

ジャンベ　シャンベ　アフリカ　太鼓　パーカッション　打楽器 キッズ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンベ　シャンベ　アフリカ　太鼓　パーカッション　打楽器ミニサイズのジャンベです。小さいですが音もちゃんと出ます。状態は良いとは思いますが上　直径　約13センチ下　直径　約8センチ長さ　40センチ
http://narcologia.ru/goods/conception68057.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless663459.html
http://narcologia.ru/goods/displease923131.html

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