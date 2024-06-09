ジャンベ　シャンベ　アフリカ　太鼓　パーカッション　打楽器 キッズ

ジャンベ シャンベ アフリカ 太鼓 パーカッション 打楽器ミニサイズのジャンベです。小さいですが音もちゃんと出ます。状態は良いとは思いますが上 直径 約13センチ下 直径 約8センチ長さ 40センチ



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