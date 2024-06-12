PS4 CUH-2200A

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商品詳細
SONYPlayStation4CUH-2200カラーはブラックです。つい最近まで遊んでいましたが買い替えにより出品します。箱、説明書等はありません。付属品は写真に写ってるもの全てになります。(電源ケーブル、HDMIケーブル、コントローラーケーブル、コントローラー)HDMIケーブルは社外品です。それ以外は純正品になります。中古品のため細かい傷はありますが美品だと思います。神経質な方はご遠慮ください。NC、NRでお願いします。ゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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