【限定750部の内741】北杜夫　幽霊

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商品詳細
限定750部の内741番北杜夫著幽霊である。1980年11月30日発行定価：28000円★あらすじ★北杜夫＂心の神話＂をたどる遊びに夢中な少年の心をふとよぎる失踪した母の面影、美しい少女への思慕……敗戦前後の高校生の夢によみがえる記憶の意味を探って、深層意識を遡る。青春の希望と不安を、清冽な抒情で描いた名作。(特長)1．初版自費出版本カバー複製付き2．背革装の装丁3．実筆サイン入り4．カラー絵2枚5．上質紙に活版印刷注意事項：函の正面下部に若干のキズあり
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