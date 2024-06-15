YOASOBI 完全生産限定盤 「THE BOOK」1〜3 ＋インデックス付

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商品詳細
◎値引き不可です。◎セット販売 バラ売り不可です。◎YOASOBITHEBOOK完全生産限定盤 3セット◎全て10月購入◎全て一回のみ視聴品◎3点とも開封済み品です。◎中の白い箱は未開封てす。◎THEBOOK1はアンコールプレスです。◎THEBOOK3は応募チラシ未使用が入っています。◎Amazon特典インデックス THEBOOK3特典が付属します。
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