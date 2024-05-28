【希少】少林寺拳法 技術科目 挙禅一如 DVD 少林寺拳法連盟（全4巻）

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【ご希望価格へ変更中】●42,000円→38,000円（48時間後に再出品となります。）【ご案内】●売上の一部を動物愛護団体へ寄付させていただきます。●国税庁の電子帳簿保存法を遵守した確定申告後に寄付をしております（経費等を差し引き後の約15%）【商品内容】●DVD6枚●ブックレット3冊●リーフレット1枚【商品状態】●DVDは複数機による動作確認済みで非常に綺麗な盤面状態です。（パソコン・PS4にて動作確認）●外ケースは小傷・へこみ・経年等ありますが全体的に概ね良好です。【収録内容】拳の章：剛法－仁王拳 三合拳 天王拳 白蓮拳 柔法－龍王拳 龍華拳 金剛拳 羅漢拳 一級昇級考試組演武 二級昇級考試組演武禅の章：剛法－鶴立拳 三合拳 天王拳 柔法－龍王拳 龍華拳 初段昇格考試組演武 単演基本法形 単演基本法形（相対）一の章：剛法－仁王拳 三合拳 天王拳 地王拳 柔法－龍王拳 龍華拳 金剛拳 羅漢拳 五花拳 二段昇格考試組演武如の章：剛法－仁王拳 三合拳 白蓮拳 地王拳 鶴立拳 柔法－五花拳 金剛拳 龍華拳 羅漢拳 三段昇格考試組演武【コメント】●手元や足捌きが良くわかり多角的に観れたり、スローモードがあったりするので、非常に分かりやすいDVDとなります。【発送方法】●衝撃・濡れ対策を厳重に行い営業所より直接発送を行います（一部の地域を除いて明日到着可能です。）詠春拳北派少林拳カンフー格闘技沖縄剛柔流松濤館流空手島袋唯心流少林寺#詠春拳#北派少林拳#カンフー#格闘技#沖縄剛柔流#松濤館流空手#島袋唯心流#少林寺