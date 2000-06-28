ミステリーの本棚 国書刊行会 全6巻



【バーゲンブック】ミステリーの本棚 6冊組



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ミステリーの本棚シリーズ6冊セットです☆すべて初版で、帯付きになります♩本棚で保管していたため、比較的きれいな状態だと思いますが、帯に汚れが見られる巻もございます。ご了承いただける方でお願いします。◉『トレント乗り出す』 E．C．ベントリー著 好野理恵訳 発売日 2000/06/28◉『箱ちがい』 R・L・スティーヴンスン／L・オズボーン著 千葉康樹訳 発売日 2000/09/13◉『悪党どものお楽しみ』 パーシヴァル・ワイルド著 巴妙子訳 発売日 2000/11/13◉『怪盗ゴダールの冒険』 フレデリック・I・アンダースン著 駒瀬裕子訳 発売日 2001/03/17◉『四人の申し分なき重罪人』 G・K・チェスタトン著 西崎憲訳 発売日 2001/08/12◉『銀の仮面』 ヒュー・ウォルポール著 倉阪鬼一郎訳 発売日 2001/10/12