24　TWENTY FOUR シーズン１～４迄　のセットです。

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商品詳細
アメリカの人気テレビドラマ『24 TWENTY FOUR』のシリーズ１から４までのセットです。１～３は各シーズンが13枚ずつにまとまってボックスに納まっているTRILIGYBOXです。４はコレクターBOXでやはり13枚のDVDが納まっています。付録としては何もついていません。 シーズン１は再生されているようですがあとは再生されてないかも知れません。
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