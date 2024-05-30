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商品詳細
スーパーファミコンのソフトスーパーメトロイドです。箱が少し変形しております。説明書に若干のよごれあり。動作確認はしておりません。クローゼットで長期間保管しておりました。素人保管のためご理解願います。#スーパーファミコン#本体#ストラップ #Nintendo#ニンテンドー#任天堂#メトロイド
http://narcologia.ru/goods/reproduce332255.html
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