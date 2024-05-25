Nintendo WiiU プレミアムセット 32GB

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すぐに遊べるWiiU本体と、人気ソフト6本の詰め合わせです。WiiU本体白32GBWiiUGamePad白(画面保護シート貼り付け済み、バッテリーパックは大容量のものに交換済みです)WiiUGamePadタッチペンWiiU本体縦置きスタンド1セット(2ヶ)WiiUGamePad充電スタンドWiiUGamePadプレイスタンドHDMIケーブルWiiU本体ACアダプターWiiUGamePadACアダプターセンサーバーWiiリモコンプラス白WiiリモコンプラスピンクWiiリモコン専用ストラップ2ヶWiiリモコンジャケット2ヶヌンチャク白Wiiハンドル白Wiiハンドルマリオ赤Wiiバランスボード白WiiU取扱説明書WiiUニュースーパーマリオブラザーズ•UWiiUマリオカート8WiiUニンテンドーランドWiiUタンク！タンク！タンク！WiiUWiiフィットUWiiWiiスポーツリゾートなおWiiリモコンプラスにそれぞれ2個、Wiiバランスボードに4個、単3乾電池が別途必要になります。今回出品前に充電の上、作動を確認いたしました。またアルコールで丁寧に清掃を行ないました。本体、ゲームパッド、リモコン等に多少の使用感はありますが、大きな傷は確認できず、きれいなほうだと思います。写真にてご確認ください。写真のものが全てになります。丁寧に梱包して迅速な発送をさせて頂きます。宜しくお願い致します。ユーズド/中古品にご理解ある方のみ、気持ち良くお取引できる方のみでお願い致します。またご購入後の返品、交換、キャンセル等はお断りさせていただきます。