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デジモンペンデュラム　ver.20th　デュークモンカラー　ベルゼブモンカラー
商品番号 P19399397126
商品名

デジモンペンデュラム　ver.20th　デュークモンカラー　ベルゼブモンカラー
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 20,400 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

デジタルモンスターデジモンペンデュラムver.20thニューカラー2種電池の劣化を防ぐため一度開封して電池を取り出しましたが、プレイはしていませんので新品に近いと思います。※電池は付きません箱にダメージがありますので神経質な方はお控えください。状態の詳細は画像での確認をお願い致します。
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