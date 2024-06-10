DREAMCAST 本体 サクラ大戦 ソフト付き コントローラー4個セット

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商品詳細
SEGA旧世代ゲーム機本体DREAMCAST本体とコントローラー4個、ソフトのセットですケーブル類、メモリーカードも全て揃っていてすぐに遊べますアルコール除菌済みサクラ大戦ビジュアルメモリ、ぷるぷるぱっく全てのソフトと本体、コントローラーの動作確認済み映像、音声問題なしぷよぷよミスタードリラーソニックSEGArallyペンペントライアスロンスーパーマグネチックニュウニュウ#セガ#SEGA
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