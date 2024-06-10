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DREAMCAST 本体 サクラ大戦 ソフト付き コントローラー4個セット
商品番号 G69384157888
商品名

DREAMCAST 本体 サクラ大戦 ソフト付き コントローラー4個セット
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEGA旧世代ゲーム機本体DREAMCAST本体とコントローラー4個、ソフトのセットですケーブル類、メモリーカードも全て揃っていてすぐに遊べますアルコール除菌済みサクラ大戦ビジュアルメモリ、ぷるぷるぱっく全てのソフトと本体、コントローラーの動作確認済み映像、音声問題なしぷよぷよミスタードリラーソニックSEGArallyペンペントライアスロンスーパーマグネチックニュウニュウ#セガ#SEGA
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