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商品詳細
「化学と私:ノーベル賞科学者福井謙一」福井謙一/山辺時雄化学同人 刊1982年5月25日発行初版定価:-#福井謙一#福井_謙一#山辺時雄#山辺_時雄#本#自然／化学＜コンデション＞○40年前の書籍なので全体にヤケなどあります。（写真参照）経年のわりに良い状態です。＊天地小口に薄いヤケあり。（写真参照）＊経年程度の使用感やヤケ、薄い汚れなどがあります。
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