【絶版・初版】塵に訊け! ジョン・ファンテ　都甲幸治

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「塵に訊け!」都甲幸治/ジョン・ファンテ#都甲幸治#都甲_幸治#ジョン・ファンテ#本#外国文学／小説・物語 #チャールズ・ブコウスキー新刊購入後、一度だけ通読し、暗所にて保管していました。背表紙の上部と地の部分に汚れがありますが、古書としてはかなり状態が良い方だと思いますが、個人保管、素人検品であることをあらかじめご了承ください。また、購入希望の方は必ず写真にてご確認ください。