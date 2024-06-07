ふぁみこれ A賞 ころんくん ふぁんみ

こちらふぁみこれA賞のころんさんです。箱は凹みや汚れがあり美品では無いですがご了承ください。商品自体は傷汚れ凹みなく美品となっています。素人保管のため神経質な方はおやめ下さい。即購入◎ですファンミファミコレすとぷりすとろべりーぷりんすころんa賞



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