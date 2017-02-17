1/400 ANA B787-9 JA871A グリーン塗装 赤字処分

香港の友人から取り寄せました。撮影のために開封しましたが、未使用・未展示です。新品、未展示です。撮影と内容確認のために開封しました。素人判断ですがギア折れなどはありません。【付属品】無し 【価格相談について】不可※注意事項※ ＮＧ製品とphoenixモデルと2タイプございます。ＮＧモデルにはシリアルナンバーがございますエアプレーンモデルは製品の性質上、製造上の精度や印刷ずれについて固体差がある場合がありますのである程度までは許容して頂くようお願いします。こちらで気が付いた目立つ点については状態欄に記載します。後々のトラブル回避のため、完璧を求める方は、メーカーより新品をご購入ください。



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緑色のANA機、787で10月復活 環境活動をPR



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ANA、緑の787「グリーンジェット」お披露目 サステナビリティを機内外 ...



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エコボン以来の「グリーン」特別塗装機、10月登場！ANA 787の2機 ...



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超大胆!! 「緑のANA機」まさかの誕生へ 2機の787が担当 10月にも就航 ...



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