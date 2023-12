新品未開封 ALL TIME BEST LIVE 矢沢永吉 外箱付 DVD4枚

ミュージシャン種別...ソログッズ種類...その他商品名「ALLTIMEBESTLIVE」【DVD】¥11,000(税込)ファンクラブ会員限定ケース状態・・・新品未開封 カバー箱に、うっすらYAZAWACLUBのバッジシール(自分の名前入り)を剥がした跡が有ります。カバー箱自体は剝げたりはしておりません。シールの粘着物がうっすら残っています。気になる方のご購入はお控えくださいませ。商品説明矢沢自らリミックス、リマスターを全監修した、まさにALLTIMEBESTと言っても過言ではない、音も映像も生まれ変わったライヴ集。さらにそれに加えて、2021年に行われた全国ツアー「I'mback!!~ROCKは止まらない~」横浜アリーナ公演のダイジェスト版をプレゼントすることが決定!収録曲目https://www.eikichiyazawa.com/feature/alltimebest_live他にも矢沢永吉さんグッツ販売中



