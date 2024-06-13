TRAKTOR KONTROL S4

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます動作確認済です。【メーカー/ブランド】ネイティブインストゥルメンツ【商品】DJコントローラー【型番】TRAKTORKONTROLS4【状態】目立つ傷はなく比較的綺麗な状態です動作確認、簡易清掃済みです。【付属品】ACアダプター【発送について】外箱はありません。プチプチ等で包装して配送させて頂きます。※コチラは中古品になります。写真にて状態の確認をお願いします。※専門的な知識に関しては、お答えでき兼ねる場合がありますのでご了承をお願いします。※付属品に関しては、写真・説明文にあるものが全てです。※こちらの商品は1点ものになります。※他サイトと同時に販売していますので、予告なく終了する場合があります。【商品説明】種類···DJコントローラー
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