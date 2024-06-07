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ファゴット　リード　3本
商品番号 T83337108752
商品名

ファゴット　リード　3本
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自作のリードです。この3本は柔らかい感じに仕上がっています。演奏可能な状態に調整するため、試奏して仕上げているため、新品・未使用の表示にはしておりませ種類···ファゴット
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