BTS マーチボックス10 [抜けなし]

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★BTSマーチボックス10 抜けなし！ 新品未開封！送られて来たそのままで発送致します！初期からの箱のスレなど気になさる方のご購入はおさけ下さい。初期の不良については未開封の為、確認が取れておりません。ご了承の上、ご購入をよろしくお願いします。素人保管、素人検品の為ご理解の上ご購入をよろしくお願いします即購入○！！