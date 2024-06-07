BTS マーチボックス10 [抜けなし]

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商品詳細
★BTSマーチボックス10 抜けなし！ 新品未開封！送られて来たそのままで発送致します！初期からの箱のスレなど気になさる方のご購入はおさけ下さい。初期の不良については未開封の為、確認が取れておりません。ご了承の上、ご購入をよろしくお願いします。素人保管、素人検品の為ご理解の上ご購入をよろしくお願いします即購入○！！
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