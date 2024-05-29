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ホットトイズ　『バットマン vs スーパーマン』版　 ワンダーウーマン
商品番号 W93774004910
商品名

ホットトイズ　『バットマン vs スーパーマン』版　 ワンダーウーマン
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズ「ムービー・マスターピース」『バットマンvsスーパーマンジャスティスの誕生』ワンダーウーマン写真を撮るのと経年劣化の確認の為開封させて頂きました。商品は取り出さず、確認させて頂きました。見れる範囲での変色、ひび割れ、ベタつき等無く状態は非常に良いです。ホットトイズhottoysバットマンスーサイド・スクワッドDCジャスティス・リーグフラッシュスーパーマンマンオブスティールワンダーウーマンサイボーグアクアマンフィギュア種類...その他スケール...1/6
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