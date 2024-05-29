ホットトイズ　『バットマン vs スーパーマン』版　 ワンダーウーマン

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商品詳細
ホットトイズ「ムービー・マスターピース」『バットマンvsスーパーマンジャスティスの誕生』ワンダーウーマン写真を撮るのと経年劣化の確認の為開封させて頂きました。商品は取り出さず、確認させて頂きました。見れる範囲での変色、ひび割れ、ベタつき等無く状態は非常に良いです。ホットトイズhottoysバットマンスーサイド・スクワッドDCジャスティス・リーグフラッシュスーパーマンマンオブスティールワンダーウーマンサイボーグアクアマンフィギュア種類...その他スケール...1/6
http://narcologia.ru/goods/symmetric603045.html
http://narcologia.ru/goods/freshman983656.html
http://narcologia.ru/goods/tenet273563.html
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