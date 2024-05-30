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日本画水彩画　　農村 春色図
商品番号 K63226231993
商品名

日本画水彩画　　農村 春色図
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横山大観に師事した画家が書いた絵です。昔懐かしい春の農村図です。落款あり　額装付き。サイズ41x52cm
http://narcologia.ru/goods/forthcoming594192.html
http://narcologia.ru/goods/message115827.html
http://narcologia.ru/goods/waveform685617.html

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