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商品詳細
横山大観に師事した画家が書いた絵です。昔懐かしい春の農村図です。落款あり 額装付き。サイズ41x52cm
http://narcologia.ru/goods/forthcoming594192.html
http://narcologia.ru/goods/message115827.html
http://narcologia.ru/goods/waveform685617.html
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日本画水彩画 農村 春色図
日本画水彩画 農村 春色図 - 絵画/タペストリ
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