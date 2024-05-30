横山大観に師事した画家が書いた絵です。昔懐かしい春の農村図です。落款あり 額装付き。サイズ41x52cm



日本画水彩画 農村 春色図



日本画水彩画 農村 春色図 - 絵画/タペストリ



日本画水彩画 農村 春色図 - 絵画/タペストリ



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