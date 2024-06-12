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ゴールデンボンバー CD 直筆サイン ケース付き
商品番号 U79466276148
商品名

ゴールデンボンバー CD 直筆サイン ケース付き
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CDの元の外ケースは紛失してしまったのでディスクのみになります。アルバムは直筆サイン入り（年数経っているため若干滲みあり）金爆くんのCDケースですが状態は良くありません。あくまでおまけとして認識願います。全て試聴済み。経年劣化の可能性があること、状態はあくまで素人保管・判断になりますのでその点ご了承の上購入願います。新品美品をお求めの方、神経質な方は購入お控え下さい。他にもゴールデンボンバー関連出品しております。同梱可能ですのでご希望の方はコメントにてお知らせ願います。#ぽ_gb・即購入OK、取り置きNG・値下げ交渉はコメントにお願いします・購入後の挨拶等のメッセージ不要・要望は購入前コメントにて。購入後は対応しかねる場合あり・設定期日内に発送しますので催促はご遠慮下さい・発送後の配送事故に関しては当方一切責任を負いかねます・匿名配送の方法を変更する場合あり（ゆうゆう⇆らくらく）・梱包は簡易的（梱包材はリサイクル使用）ゴールデンボンバー金爆GB鬼龍院翔喜矢武豊樽美酒研二歌広場淳グッズキリショーCD
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