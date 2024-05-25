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キングダムハーツ スーパーグルーピーズ ロクサス リュック
商品番号 K26341173309
商品名

キングダムハーツ スーパーグルーピーズ ロクサス リュック
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 6,019 円
在庫状況 あり

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商品詳細

暗所にて保管していました。一度使用して暗所にて吊り下げて保管していた為、取手のところのみ傷やシミが目立ちます。その場所以外は傷は無く綺麗な状態です。箱なし。ブロマイドは付きません。※即購入OK※値下げ不可SuperGroupiesスーパーグルーピーズスパグルキングダムハーツKINGDOMHEARTSKHロクサス
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