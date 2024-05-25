キングダムハーツ スーパーグルーピーズ ロクサス リュック

暗所にて保管していました。一度使用して暗所にて吊り下げて保管していた為、取手のところのみ傷やシミが目立ちます。その場所以外は傷は無く綺麗な状態です。箱なし。ブロマイドは付きません。※即購入OK※値下げ不可SuperGroupiesスーパーグルーピーズスパグルキングダムハーツKINGDOMHEARTSKHロクサス



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