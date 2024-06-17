イタリア製　グスタフクリムト　壁掛け　絵画　アートフレーム

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※私の出品物に関して購入前にコメントお願い致します。プロフィールを読んでご購入下さい。………………………………………………お値下げ不可限界価格です。イタリア製輸入MotherandChild(母と子)です。ゴールドフレームで豪華です。中古品良い状態表は綺麗な状態です。裏側の状態は多少のダメージあります。画像にて。38cm×38cm木製フレーム、前面ガラス