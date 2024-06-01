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浜田庄司　花瓶　花生　黒釉　柿釉　人間国宝 　鑑賞陶器　華道具　１客
商品番号 K22922346139
商品名

浜田庄司　花瓶　花生　黒釉　柿釉　人間国宝 　鑑賞陶器　華道具　１客
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

浜田庄司　花瓶　花生　黒釉　柿釉　人間国宝アンティーク陶器　鑑賞陶器　茶道具　華道具　１客になります。
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