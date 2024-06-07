色鍋島　七寸高台皿　小笠原藤右衛門　色絵牡丹青海波文　絵皿

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商品詳細
色鍋島 七寸高台皿 小笠原藤右衛門 色絵牡丹青海波文です。サイズは直径約20㎝（七寸）、高さ約5cmで、器形は「木盃形高台皿」と言われる伝統の形式です。皿表には、「青海波と牡丹」の大変縁起の良い文様が描かれています。また、皿裏には、色鍋島の約束ごとの「七宝つなぎの裏絵」と「櫛目高台」が描かれ、「藤右衛門」の銘が記されています。15年前に佐賀に出張したとき有田・大川内山に立ち寄り藤右衛門窯元にて購入したもので、飾り棚の中に保管陳列していたので、汚れや傷は全くなく美品です。ぜひ、ご興味のある方にお譲りしたいと思います。皿立てもお付けします。共箱はありません。#七寸高台皿#小笠原藤右衛門#青海波
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