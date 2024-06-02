ハチワレ まとめ売り

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商品詳細
ハチワレグッズのまとめ売りです。グッズ整理のため出品します(՞.̫.՞)ぬいぐるみ系はすべてタグ付き※タグにシールを剥がしたあとがついてしまっているものがあります(画像参照)小物はすべて未使用品です。ぬいぐるみと枕は一時期ガラスケース内にて飾っていたため、未使用に近いとしています。売り切りたいためバラ売り不可ダンボールにて発送しますが、キーホルダーなど小物はまとめてプチプチにいれるなど、簡易包装になりますことご了承くださいm(__)m素人の自宅保管ですので、完璧をお求めの方は御遠慮ください。よろしくお願いいたしますm(*__)mちいかわハチワレキーホルダーぬいぐるみマスコット一番くじインテリアミニフィギュアガチャピンズコレクションシールケーブルタイポーチ枕クッションまとめ売りムン顔ぴたれすとシュシュならぶんです
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