信印　呉竹墨　10丁型　２丁セット　書道

1980年代に購入した品です。良く枯れていると思います。新品未使用品、自宅保管品です。10丁型の２丁セットです。墨サイズは、15.5✕3.5✕2.1です。現在定価は、1丁が@12000円当時の定価は、1丁が@8000円です。



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