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- 信印 呉竹墨 10丁型 ２丁セット 書道
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商品詳細
1980年代に購入した品です。良く枯れていると思います。新品未使用品、自宅保管品です。10丁型の２丁セットです。墨サイズは、15.5✕3.5✕2.1です。現在定価は、1丁が@12000円当時の定価は、1丁が@8000円です。
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