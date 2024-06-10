櫻井圭登　直筆サイン入りチェキ

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商品詳細
櫻井圭登さんのサイン入り チェキです以前あった、CHEERZという俳優応援アプリでのランキング上位プレゼントで手に入れたものです。袋に入れて丁寧に保管しており、特に目立った汚れ等はないように思いますが、人手にわたっているものということをご理解くださいませ。
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