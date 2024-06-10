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【SELMER アルトサックス】Super Action 80
商品番号 Y63512438911
商品名

【SELMER アルトサックス】Super Action 80
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 100,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【SELMERアルトサックス】ハードケース付きご覧いただきありがとうございます。こちら中古品になります。※※使用や経年に伴い多少の劣化・小傷・錆等はございますが、タンポの固着も酷く無く、比較的綺麗な商品です。※個人の主観になりますので参考程度とさせて頂き、コンディション判断はお写真にてご確認・ご納得の上、ご判断お願いします。※※のちに、イメージと違ったなどの理由で返品はお受けできませんのでご了承下さい。※お写真と説明文にきちんと掲載しておりますことから。あくまで中古品ですので神経質・完璧をお求めの方はトラブルを避けるためご遠慮いただけますと幸いです。※パーツの分解、調整、交換などは行っておりませんのであらかじめご了承くださいませ。写真のものが全てです。丁寧に梱包したのち、発送いたします。すり替え・取り込み詐欺防止の為、シリアルナンバーのお写真を載せております事、控えております事、ご了承下さい。シリアル【339948】管理番号S1259874
http://narcologia.ru/goods/voiceless435459.html
http://narcologia.ru/goods/capitation212108.html
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