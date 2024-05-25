藤井風 ミッチャムメモリアル缶 新品未使用品

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藤井風 ミッチャムメモリアル缶新品未使用品です。抽選で当選したものです。箱は開けましたが、缶の蓋は未開封です。中身を出さず、部屋で飾っていました（中身の確認が出来ませんので、ご理解の上でのご購入をお願いします）＜商品説明＞実家の喫茶店「ミッチャム」が閉店したことを記念して製作されたメモリアル缶を限定生産での抽選販売。中には、HEHNコースター、HEHNティースプーン、そして、お店のアイコンでもある「ミッチャム看板」を再現。＜商品仕様＞缶本体：高さ125mm×直径83mmミッチャム看板：60mm（脚付き）/40mm（看板のみ）HEHNコースター2枚：直径88mm×厚み2.5mm 素材：PVCHEHNティースプーン：長さ90mm×幅47mm 素材：ステンレス、クロームメッキ#藤井風#ミッチャムメモリアル缶グッズ種類···その他