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【SELMER】マウスピース＆リガチャー（A.Sax.）
商品番号 T20301014823
商品名

【SELMER】マウスピース＆リガチャー（A.Sax.）
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルトサックス用のマウスピースとリガチャー（２個）のセットです。経年や使用による汚れや傷等はかなりありますが、まだ問題なく使っていただけます。よりシビアなコンディションや見た目を気にされる方は、ご購入はお控えください。《マウスピース》クラシックや吹奏楽で定番サイズの１つの「S80C☆」。《リガチャー》純正品の新・旧タイプを１つずつ。
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