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Funko Popファンコポップ⭐︎希少レア！キャプテンアメリカ【B】
商品番号 Y17449909406
商品名

Funko Popファンコポップ⭐︎希少レア！キャプテンアメリカ【B】
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 4,644 円
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商品詳細

【FUNKOPOP!】ファンコポップ☆マーベル　アベンジャーズ　キャプテンアメリカです＾＾♪公式正規品・日本未発売・入手困難☆探されている方へ是非！新品・自宅装飾保管☆画像現品●箱キズあり、外装ボックス経年劣化、検品のため開封済み。★★★FUNKOPOP!製品は稀に塗装斑、BOXケースダメージ等がみられますことをご了承ください。★★★只今バラ売りは対応しておりません。ほかFunkoPopのお品を出品しておりますので、おまとめ値引きご希望の方はコメントください。＊＊＊神経質な方のご入札、トラブル防止のためキャンセル、返品、クレームはご遠慮ください。#ファンコポップ#キャプテンアメリカ#アベンジャーズ#マーベル#funkopop
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