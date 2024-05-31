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- Funko Popファンコポップ⭐︎希少レア！キャプテンアメリカ【B】
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商品詳細
【FUNKOPOP!】ファンコポップ☆マーベル アベンジャーズ キャプテンアメリカです＾＾♪公式正規品・日本未発売・入手困難☆探されている方へ是非！新品・自宅装飾保管☆画像現品●箱キズあり、外装ボックス経年劣化、検品のため開封済み。★★★FUNKOPOP!製品は稀に塗装斑、BOXケースダメージ等がみられますことをご了承ください。★★★只今バラ売りは対応しておりません。ほかFunkoPopのお品を出品しておりますので、おまとめ値引きご希望の方はコメントください。＊＊＊神経質な方のご入札、トラブル防止のためキャンセル、返品、クレームはご遠慮ください。#ファンコポップ#キャプテンアメリカ#アベンジャーズ#マーベル#funkopop
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