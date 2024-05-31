ヤマハ YAMAHA THR5 ギターアンプ

ヤマハYAMAHATHR5ギターアンプです。新品で購入し、使用していましたが別製品を手に入れて使わなくなったため出品します。すべての動作問題無し、使用状況としては喫煙もナシ、ペットもナシです。付属品は電源アダプタのみですが、ご希望であれば変換ジャックや、AUXIN用のBluetoothレシーバなどお付けいたします。値下げ可能です！！！#YAMAHA



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ギターアンプ/THR5 V.2