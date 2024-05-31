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ヤマハ YAMAHA THR5 ギターアンプ
商品番号 G47811252544
商品名

ヤマハ YAMAHA THR5 ギターアンプ
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 7,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハYAMAHATHR5ギターアンプです。新品で購入し、使用していましたが別製品を手に入れて使わなくなったため出品します。すべての動作問題無し、使用状況としては喫煙もナシ、ペットもナシです。付属品は電源アダプタのみですが、ご希望であれば変換ジャックや、AUXIN用のBluetoothレシーバなどお付けいたします。値下げ可能です！！！#YAMAHA
http://narcologia.ru/goods/monophonic751412.html
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