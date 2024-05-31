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IRON COBRA 900P ツインペダル TAMA
商品番号 I50394054777
商品名

IRON COBRA 900P ツインペダル TAMA
ブランド名 タマ
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IRONCOBRA900PツインペダルTAMATAMAこちらの商品は中古品となります。動作はとてもスムーズで、違和感なく動作します。所々使用に伴う傷や、一部サビがございますが全体的には綺麗な商品となっております。状態については写真でご確認下さい。写真9枚目の箇所のネジが１つ欠品しております。付属品は写真に写っているものが全てとなります。その他質問等はコメントにて対応致します。#TAMA#HP900PWNIronCobra900TwinPedalPowerGlide
http://narcologia.ru/goods/plaque842307.html
http://narcologia.ru/goods/approximate258920.html
http://narcologia.ru/goods/injure82767.html
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